در پی بارش برف در مشهد، خادمان بارگاه رضوی اقدام به برف‌ روبی صحن های حرم مطهر رضوی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بارش برف در شامگاه جمعه، حرم مطهر امام رضا (ع)، صحن‌ ها و گنبد طلایی را سفیدپوش کرد.

خادمان بارگاه منور رضوی با پهن کردن کفپوش‌ ها و برف‌ روبی صحن‌ ها، ایمنی و آرامش را به زائران هدیه کردند.