تصاویری از برف روبی در حرم مطهر رضوی
در پی بارش برف در مشهد، خادمان بارگاه رضوی اقدام به برف روبی صحن های حرم مطهر رضوی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بارش برف در شامگاه جمعه، حرم مطهر امام رضا (ع)، صحن ها و گنبد طلایی را سفیدپوش کرد.
خادمان بارگاه منور رضوی با پهن کردن کفپوش ها و برف روبی صحن ها، ایمنی و آرامش را به زائران هدیه کردند.
