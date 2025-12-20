به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان مازندران که با شرکت ۲۶۱ کشتی گیر از ۳۸ شهر استان در سالن ورزشی حسین توکلی محمودآباد جریان داشت با قهرمانی آمل پایان یافت.

در این پیکار‌ها که به مدت ۳ روز و در ۱۰ وزن برگزار شد، تیم آمل با کسب ۱۱۲ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های بابل و ساری نیز به ترتیب با کسب۸۲ و ۶۲ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم نور با ۵۴ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد و بهشهر با کسب ۵۲ امتیاز به مقام پنجم دست یافت.

نتایج بخش انفرادی مسابقات بدین شرح اعلام شد:

وزن ۴۵ کیلوگرم:

۱- محمد پارسا محمدی (پل سفید)

۲- محمدباقر بتیار (بندپی شرقی)

۳- امیررضا فلاح (آمل) و موسی هزاره (نکا)

وزن ۴۸ کیلوگرم:

۱- پارسا طهماسبی (آمل)

۲- سبحان قنبرزاده (بابل)

۳- محمدطا‌ها سعیدی (آمل) و ابوالفضل حسن زاده (فریدونکنار)

وزن ۵۱ کیلوگرم:

۱- مهرشاد بابازاده (سهمیه آمل)

۲- سید حسن ساداتی (رستمکلا)

۳- نیکان اسماعیلی (بابل) و ابوالفضل حسن زاده (فریدونکنار)

وزن ۵۵ کیلوگرم:

۱- عمادرضا نوری (بهشهر)

۲- محمد اسعدی (ساری)

۳- حسین صادق کوهستانی (چالوس) و مهیار اسدی (پل سفید)

وزن ۶۰ کیلوگرم:

۱- امیرعلی زارع (ساری)

۲- ابوالفضل طاهری (سهمیه ساری)

۳- بنیامین فضلی (قائمشهر) و محمد حمزه رباطی (بهشهر)

وزن ۶۵ کیلوگرم:

۱- محمد مهدی زاده (گتاب)

۲- آرین موزونی (نشتارود)

۳- امیرمحمد رمضانپور (سهمیه نور) و محمدامین اکبری (جویبار)

۷۱ کیلوگرم:

۱- امیرحسین خسروی (تنکابن)

۲- علی قمی (نوشهر)

۳- محمدرضا خوش قدم (نکا) و یاسین جعفرزاده (آمل)

۸۰ کیلوگرم:

۱- مرصاد باقرلقب (بابل)

۲- متین سیفی (محمود آباد)

۳- ماهداد گلپور (ساری) و مبین محسنی (سهمیه بابل)

۹۲ کیلوگرم:

۱- محمد اکبری (سهمیه بابل)

۲- ابوالفضل باقرزاده (آمل)

۳- ابوالفضل نوروزیان (جویبار) و امیرحسین ایمانی (سوادکوه)

۱۱۰ کیلوگرم:

۱- امیرمحمد صادق زاده (آمل)

۲- عباسعلی توکلی (نور)

۳- محمدامین اطروشی (جویبار) و محمدصادق اخوان (سهمیه آمل)