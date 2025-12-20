پخش زنده
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حملونقل ستون فقرات توسعه کشور است، گفت: همانگونه که در بدن انسان اختلال در شریانهای اصلی حیات را مختل میکند، هرگونه نارسایی در شبکههای اصلی حملونقل نیز موجب عقبماندگی، ناترازی و افزایش هزینهها خواهد شد و اصلاح این مسیر تنها با نگاه علمی، یکپارچه و مشارکت همهجانبه ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان در آئین گرامیداشت هفته حملونقل، با تشریح رویکرد دولت در توسعه زیرساختهای حملونقلی کشور، بر ضرورت نگاه علمی، یکپارچه و آیندهنگر به شبکههای جادهای، ریلی، شهری، هوایی و دریایی تأکید کرد.
رئیسجمهور با بهرهگیری از یک تمثیل پزشکی، ساختار حملونقل کشور را به سیستم حیاتی بدن انسان تشبیه کرد و گفت: همانگونه که قلب، شاهرگها، شریانچهها و مویرگها وظیفه انتقال منظم خون و تأمین حیات اندامها را بر عهده دارند، در کشور نیز شاهراهها، مسیرهای اصلی، شبکههای نیمهاصلی و مسیرهای محلی باید بهصورت هماهنگ، متناسب و پیوسته عمل کنند. هر جا این پیوستگی و تناسب دچار اختلال شود، نارسایی، گره ترافیکی، اتلاف منابع و کاهش کارایی به وجود میآید.
پزشکیان تأکید کرد: اگر شریانهای اصلی درست طراحی و تکمیل نشوند، توسعه مسیرهای فرعی نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه باعث انباشت ترافیک، آلودگی هوا و اختلال در جریان حملونقل خواهد شد. اصلاح شبکه حملونقل باید بر اساس استانداردهای بینالمللی، فناوری مناسب و کیفیت پایدار انجام شود و اقدامات مقطعی و کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت آیندهنگری در طراحی کریدورها گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از ابتدا حریمهای وسیع برای مسیرهای حملونقلی در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز، توسعه ریلی، جادهای، خدمات بینراهی و زیرساختهای مکمل بدون مانع انجام شود.
پزشکیان خاطرنشان کرد: زمین سرمایه ملی است و باید از ابتدا بهگونهای مدیریت شود که نسلهای آینده نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تناسب میان ظرفیت مسیرها و حجم تردد تصریح کرد: اگر این تعادل رعایت نشود، چه در حالت کمبود و چه در حالت مازاد غیرهدفمند، شبکه دچار اختلال خواهد شد. حملونقل همانند سیستم گردش خون نیازمند تنظیم دقیق، هماهنگی اجزا و تصمیمگیری مبتنی بر داده و علم است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مدیریت یکپارچه حملونقل کشور تأکید کرد و گفت: شبکهای که فرماندهی واحد نداشته باشد، دچار ناهماهنگی میشود. تجربههای جهانی نشان میدهد حملونقل شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی باید در قالب یک نظام هماهنگ و با سیاستگذاری واحد اداره شود و دولت در حال طراحی و اجرای مدل مدیریت واحد حملونقل است.
رئیس جمهور با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات اجرایی به انجمنها، تشکلها و بخش خصوصی در چارچوبی هدفمند و نظاممند گفت: این واگذاری بهگونهای انجام خواهد شد که هم ارائهدهندگان خدمات، هم بهرهبرداران و هم حاکمیت از کارایی و کیفیت خدمات رضایت داشته باشند.
پزشکیان تأکید کرد: این فرآیند نیازمند گفتوگو، تعامل و تعریف چارچوبهای روشن و پاسخگو است.
رئیسجمهور با اشاره به نقش بهرهوری در کاهش مشکلات حوزه حملونقل، بر نوسازی ناوگان فرسوده، کاهش مصرف سوخت، جایگزینی وسایل نقلیه پاک و ارتقایایمنی جادهها تأکید کرد و گفت: وجود خودروها، کامیونها و یدککشهای چند دهه قبل در جادهها قابل قبول نیست و اصلاح این وضعیت میتواند هم امنیت، هم کارایی و هم کیفیت خدمات را افزایش دهد.
پزشکیان با ابراز نگرانی از آمار بالای تلفات جادهای افزود: سالانه جان باختن هزاران نفر در تصادفات، قابلپذیرش نیست و باید با اصلاح مقررات، آموزش، فرهنگسازی و برخورد قاطع با رفتارهای پرخطر رانندگی، از جان مردم حفاظت کرد. همانگونه که در کشورهای پیشرفته با تهدیدکنندگان جان دیگران برخورد جدی میشود، در کشور ما نیز باید این رویکرد بهطور مؤثر اجرا شود.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به نقش نیروهای راهداری، پلیس راه و فعالان حوزه حملونقل در حفظایمنی، از تلاشها و فداکاریهای آنان بهویژه در شرایط بحرانی و جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: حضور ایثارگرانه فعالان این حوزه، صحنههایی ماندگار از همدلی ملی خلق کرد و دشمنان این سرزمین را ناامید ساخت.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر اهمیت شبکههای مکمل حملونقل شهری و حومهای اظهار داشت: توسعه خطوط ریلی بدون توجه به شبکه اتوبوس، تاکسی و سایر ابزارهای جابهجایی، موجب ایجاد گرههای جدید خواهد شد و باید از ابتدا کل شبکه بهصورت جامع طراحی شود تا حملونقل کالا و مسافر با کمترین آلودگی و بیشترین بهرهوری انجام گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به اولویتکاهش آلودگی هوا افزود: استفاده از وسایل نقلیه پاک و کممصرف نهتنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای سلامت عمومی است و دولت از هر اقدامی که به بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف انرژی منجر شود، حمایت خواهد کرد.
پزشکیان در پایان با تأکید بر آمادگی دولت برای برگزاری جلسات تخصصی با فعالان حوزههای مختلف حملونقل گفت: با همدلی، همراهی، مدیریت علمی و استفاده از تجربههای جهانی میتوان در مدت کوتاهی بسیاری از مشکلات انباشته این حوزه را برطرف کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در تصمیمگیری و اجرا تردید نخواهد کرد و هر جا امکان اصلاح، بهبود و افزایش کارایی وجود داشته باشد، با قاطعیت از آن حمایت میکند.
در این مراسم همچنین آئین گرامیداشت شهدای عرصه حملونقل کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد و از خانوادههای معظم شهدایی که در یک سال گذشته در مسیر خدمت به نظام و مردم جان خود را فدا کردهاند، تقدیر به عمل آمد.
در این قسمت از برنامه، از خانوادههای معزز شهید علیهاتفیفر، شهید حامد صابر، شهید سعید دستگردی و شهیده مهرنوش حاجیسلطان تجلیل شد و یاد و خاطره این شهدای والامقام گرامی داشته شد.
در این مراسم و پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، در سخنانی با بیان اینکه برای برنامهریزی بهتر و یکپارچه سامانه ملی «گذر» را طراحی کردیم، گفت: تلاش میکنیم تا مبتنی بر آنچه که رئیس جمهور محترم در نظر دارند، هاب اصلی لجستیک و ترانزیت منطقه باشیم. همچنین میکوشیم تا با هماهنگی موجود با دولت و مجلس، موانع قانونی پیشروی بخش خصوصی را در حوزه توسعه حمل و نقل و ترانزیت برطرف کنیم.
وزیر امور خارجه نیز در این مراسم با بیان اینکه نگاه این وزارتخانه نسبت به سیاستهای حمل و نقل عینی، واقعی و عملیاتی است، اظهار داشت: ترانزیت و بنادر در روابط خارجی و توسعه همکاریهای چندجانبه با همسایگان نقش کلیدی را در سیاست خارجی ایفا میکند. ایران باید از موقعیت ژئوپلتیکی خاص خود به بهترین شکل استفاده کند. در تمام دیدارهای خارجی با همسایگان کشورمان، موضوعات ترانزیت و حمل و نقل را در اولویت قرار دادهایم، چرا که تعامل با سایر همسایگان یک موضوع حاشیهای نیست.