وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن و رونمایی بستههای سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختهای ریلی و جادهای ظرف دو ماه آینده خبر داد و از ابلاغ سند ملی گذر به عنوان گامی برای یکپارچگی مدیریت صنعت یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، با تشریح رویکردهای دولت چهاردهم، بر اجرای برنامههای توسعهای در صنعت حملونقل تأکید کرد.
وزیر با اشاره به اقدامات عملیاتی اخیر وزارتخانه از جمله افزودن دو هزار صندلی در بخش هوایی و انعقاد قراردادهای جدید با بخش خصوصی در حوزه ریلی و راه و آزادراهی، اعلام کرد که این اقدامات زیرساختی، پیشدرآمد رونمایی از بستههای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی و جادهای ظرف دو ماه آینده است. این بستهها با هدف فعالسازی ظرفیتهای سرمایهگذاری داخلی در نظر گرفته شدهاند.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ سند ملی گذر به دستور رئیسجمهور، اجرای این سند را عاملی برای یکپارچگی در مدیریت و تقویت همراهی بخش خصوصی در توسعه زیرساختها دانست.
صادق با تأکید بر اهمیت دیپلماسی در بخش حملونقل، اظهار داشت که شکلگیری دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت در دولت چهاردهم، مرهون تلاشها و همراهی وزارت امور خارجه کشور بوده و تلاش برای عملیاتی کردن این دیپلماسی و بهبود تعاملات با کشورهای همسایه در تمامی برنامههای کاری وزارتخانه قرار دارد.
وزیر در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از تلاشهای بیوقفه فعالان صنعت، بهویژه راهداران، ناترازیها و بدهیهای انباشته به پیمانکاران و کارگران را از چالشهای جدی این صنعت خواند. با این حال، تأکید کرد که با تکیه بر غیرت و ایستادگی فعالان صنعت حملونقل در مقاطع مختلف، وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف توسعهای و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران به کار خواهد بست.