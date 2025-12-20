پخش زنده
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار آلودگی هوا سطح زرد شماره ۶، از افزایش پایداری و سکون نسبی جو در برخی نقاط استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این سامانه از شب شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پیش از ظهر دوشنبه اول دیماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
بر اساس این هشدار، افزایش پتانسیل انباشت آلایندههای جوی از مهمترین مخاطرات این سامانه جوی است که میتواند منجر به افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا شود.
این هشدار شهرستانهای اراک، ساوه و شازند را تحت تأثیر قرار میدهد.
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی به شهروندان توصیه کرد افراد بهویژه گروههای حساس از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و از انجام فعالیتهای ورزشی در زمان افزایش شاخص آلودگی هوا پرهیز کنند. همچنین بر مدیریت منابع آلاینده هوا و آمادگی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط برای کاهش آثار این پدیده تأکید شده است.