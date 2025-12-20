آیین افتتاح واحد تولید دستمال مرطوب در قالب رویداد اینوا، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین افتتاح واحد تولید دستمال مرطوب در قالب رویداد اینوا، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در شهرستان چایپاره برگزار شد.

همزمان با این آیین، نشست استاندار آذربایجان‌غربی با فعالین اقتصادی شهرستان چایپاره برگزار شد.

شرکت تولیدی پارسین پنبه نرمین خاتون تولیدکننده انواع کالای بهداشتی و سلولزی می‌باشد.