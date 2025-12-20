به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی با هشدار جدی به متخلفان بازار شب یلدا، تأکید کرد: از ابتدای زنجیره تأمین و عمده‌فروشی تا مرحله خرده‌فروشی آجیل و میوه تحت رصد و نظارت مستمر بازرسین قرار دارد و با افرادی که به بهانه‌هایی مانند نوسانات کاذب نرخ ارز قصد نادیده گرفتن حقوق مردم را داشته باشند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان همدان در رتبه ۲۶ کشور به لحاظ کمترین میزان تورم، بیان کرد: واحد‌های صنفی باید درصد سود قانونی خود را رعایت کنند و از هرگونه سوءاستفاده یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها پرهیز کنند.

یونسی با اشاره به روند رسیدگی یکی از آجیل فروشی‌های متخلف، گفت: پرونده این واحد صنفی در شعبه دوم تعزیرات حکومتی همدان بررسی شد و در نهایت علاوه بر پرداخت جریمه، حکم به پلمپ و نصب پرده در خصوص این واحد واحد صنفی صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در ادامه با اشاره به تصمیمات کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان، تصریح کرد: طبق مصوبات این کمیته، قیمت انواع میوه و آجیل توسط سازمان صمت مشخص شده است و قطعاً با توجه به حساسیت مردمی با هرگونه فاکتورسازی، سوداگری و فروش کالای قدیم با نرخ جدید به صورت قانونی و بازدارنده برخورد خواهد شد.