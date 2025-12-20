پخش زنده
امروز: -
سرپرست پایگاه جهانی گنبد سلطانیه، شایعه خروج این اثر تاریخی از فهرست میراث جهانی یونسکو را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی غلامی با اشاره به انتشار اخباری در برخی رسانهها و فضای مجازی درباره تهدید ثبت جهانی گنبد سلطانیه به علت ساختوسازهای غیرمجاز در حریم ان تصریح کرد: هیچگونه موضوعی در سطح ملی یا جهانی که تهدیدکننده ثبت جهانی گنبد سلطانیه باشد مطرح نیست .
ممکن است در محدوده شهری، تخلفاتی در قالب ساختوسازهای غیرمجاز رخ دهد، اما این موارد در حد تهدید ثبت جهانی نیست و بهطور مستمر رصد، پایش و با آنها برخورد میشود.
وی با اشاره به پرونده اخیر ساختوساز در حریم گنبد تصریح کرد: عملیات ساختمانی متوقف شده و پرونده قضایی آن نیز در حال پیگیری است.
گنبد سلطانیه یکی از بزرگترین و باشکوهترین آثار معماری ایران و جهان است. گنبد تاریخی سلطانیه که آرامگاه شاه اولجایتو، فرمانروای دوره ایلخانی است، با معماری منحصربهفرد و ظرافتهای خیرهکنندهاش، هر ساله هزاران گردشگر و علاقهمند به فرهنگ و تاریخ را به خود جذب میکند.