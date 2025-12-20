به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حضور پستاندارانی نظیر پلنگ، کل و بز، خرس قهوه‌ای، انواع سمور، تشی، گرگ، روباه، راسو، گراز، گربه جنگلی و گونه‌های پرندگان بومی منطقه نظیر عقاب طلایی، عقاب شاهی، کبک معمولی، کرکس، دلیجه، دال سیاه، زنبورخوار و سبزقبا، انواع چکاوک و انواع زاغ و خزندگان شاخص نظیر افعی گرزه مار، مار آتشی، یله مار و مار پلنگی، سوسمارها و مارمولک ها و لاک‌پشت مهمیزدار تنوع زیستی بسیار با ارزشی را در منطقه حفاظت شده دربند مشکول رقم زده است به طوری که چرخه غذایی کاملی با وجود تنوع کم نظیر گونه‌های گیاهی و جانوری شکل گرفته است.