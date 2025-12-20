به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل هواشناسی استان میران بارش‌های اخیر تا ساعت ۹:۳۰شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ️ اعلام کرد.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان در منطقه علی کرمی دمچنار شهرستان بویراحمد با بارش ۸۵ میلیمتر باران و ۵۵ سانتیمتر برف رکوردار بارش‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد بود.

بنا بر این اطلاعیه میزان بارش‌های در دیگر مناطق استان به شرح ذیل اعلام شد.

دلی خمسیر ۷۴ برف ۱۴cm

دشتروم ۷۲.۵ برف ۲۱cm

امیرآباد بابکان ۷۲ برف ۳۱

ستنگان ۷۰ برف ۳۲cm

لنده ۶۹

بوستان ۶۲

کالوس ۵۵.۵ برف ۲۸

فیلگاه ۵۳

درغک ۵۳

پراشکفت ۵۳ برف ۲۶cm

باشت ۵۲.۵

چیتاب ۵۲.۲ برف ۱۷cm

لیراب ۵۲

گنجگون ۵۱

دشت بز ۵۰

منصورخانی کاکان ۴۹

گنجگون ۴۸.۶ برف ۶.۱cm

مارگون ۴۷

سرفاریاب ۴۵

امامزاده علی ۴۵ برف ۱۵cm

برم سبز ۴۵

وزگ ۴۲ برف ۴cm

پاتاوه ۴۱ برف ۹cm

سپیدارمرکزی ۴۰.۵

سی سخت ۳۹.۶ برف ۶cm

کریک ۳۹ برف ۱۶cm

قلعه رئیسی ۳۸.۵

سیرون شبلیز ۳۸ برف ۴۵cm

ماهور باشت ۳۸

دیل ۳۷

دیشموک ۳۷

لیکک ۳۶.۵

آبده گاه ۳۶

امامزاده جعفر ۳۶

باشت خودکار ۳۵.۹

ممبی ۳۵

سرآبتاوه ۳۵ برف ۸cm

لیشتر ۳۴

سوق ۳۴

یاسوج دولت آباد ۳۲.۸

دهدشت ۲۹.۶

تنگ رواق ۲۹

چرام ۲۷.۹

تنگ پیرزال ۲۷

یاسوج فرودگاه ۲۶.۲

گنجه‌ای ۲۵.۵

سرآب ننیز ۲۵

دوگنبدان ۲۰.۸

بابا کلان ۱۹

ده برآفتاب ۱۹ برف ۶.۵cm