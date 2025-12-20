به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امین تجلی اردکانی گفت: این مراسم در آستانه فرارسیدن شب یلدا و با هدف پاسداشت آئین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و فضا‌های تاریخی آئین شب چله در مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه برگزار شد.

مدی مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه افزود: جشن شب چله با حضور هنرمندان، شاعران و خانواده‌ها در سالن گلستان مجموعه سعدیه برگزار و مورد استقبال علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایرانی قرار گرفت.

تجلی اردکانی با اشاره به برنامه‌های متنوع این آئین اظهار کرد: اجرای غزل‌خوانی توسط گروه کودک، معرفی آئین‌های مردم شیراز در شب یلدا با گویش محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش و استند آپ کمدی کودک، مشاعره طنز خردسالان، مسابقه مشاعره مادر و کودک، فال کلوک، شاهنامه‌خوانی و اجرای سرود «ای ایران» از بخش‌های این مراسم بود.