به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، به نقل از خبرگزاری پلیس، مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه درحین اعزام به اجرای ماموریت مرزی در ۲۷ آذر به دلیل شرایط جوی منطقه ومه آلوده بودن و کاهش دید، خودروی مرزبانی با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شده که در این حادثه متاسفانه استواردوم امیرحسام جوینده و استواردوم محمد دولتخواه با توجه به شدت جراحات وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهیدان استواردوم شهید امیرحسام جوینده معجوب پور مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه سرا و استواردوم شهید محمد دولتخواه مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان مانه و سملقان بوده‌اند که در راه پر افتخار حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرز‌های جنوبشرق کشور به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع و تدفین این شهدای بزرگوار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.