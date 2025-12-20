پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از اختصاص سه هزار و ۲۰۰ تن برنج هندی به منظور تنظیم بازار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهاننژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به اختصاص سه هزار و ۲۰۰ تن برنج هندی به منظور تنظیم بازار استان گفت: سهمیه هر شهرستان توسط سازمان جهاد کشاورزی تعیین میشود.
او افزود: پس از مشخص شدن سهمیه، برنجها از طریق انبارهای کالای اساسی اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به عاملین مجاز توزیع و فروشگاههای زنجیرهای تحویل داده میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ادامه داد: این برنج با قیمت هر کیلوگرم یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۲۳ ریال، درب انبار به عاملین مجاز توزیع و فروشگاههای زنجیرهای تحویل خواهد شد.
جهاننژادیان گفت: توزیع کالاهای اساسی از ابتدای سال جاری بهصورت مستمر جریان داشته و بر اساس نیاز بازار و اهداف تنظیم بازار ادامه مییابد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بهموقع و بهسهولت در دسترس آنان قرار گیرد.