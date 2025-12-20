به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: در قالب این طرح، بسته‌های معیشتی شامل اقلام اساسی مورد نیاز خانوار‌ها از جمله میوه، برنج، روغن، حبوبات، آجیل و شیرینی و در برخی موارد گوشت، با مجموع اعتبار ۲۲ میلیارد تومان تهیه و میان مددجویان و خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

سلم‌آبادی افزود: توزیع این بسته های حمایتی به همت کمیته امداد و با همکاری نیکوکاران به صورت گسترده در شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی اجرا شد.