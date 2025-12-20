رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در جریان بازرسی‌ ها و بر اساس گزارش کارشناسان دامپزشکی از مراکز عرضه گوشت، حدود ۱۷۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی که به‌ صورت غیربهداشتی نگهداری و فرآوری شده بود، شناسایی و توقیف شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

دکتر برات‌ الله زیدآبادی افزود: بررسی‌ ها نشان داد این فراورده های خام دامی پس از خارج شدن از بسته‌ بندی اولیه، مجددا قطعه‌ بندی و بسته‌ بندی شده که این اقدام غیربهداشتی منجر به فساد مواد غذایی و ایجاد خطر برای سلامت مصرف‌ کنندگان شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌ های قانونی این پرونده گفت: پس از ارجاع موضوع به مراجع قضایی و بررسی مستندات و گزارش‌ های کارشناسی، رأی قطعی صادر و متخلف به پرداخت ۸۵ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد که این رأی در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

زیدآبادی با بیان اینکه شبکه دامپزشکی سبزوار با هرگونه تخلف تهدیدکننده سلامت عمومی قاطعانه برخورد می‌ کند، گفت: شهروندان موارد مشکوک را به دامپزشکی گزارش دهند.