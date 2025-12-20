علی موسوی شائق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: شرکت دانش بنیان ما از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت دستگاه‌های مورد نیاز جهت سنتز نانو حامل‌های دارویی به کمک فناوری میکروفلوئیدیک آغاز نموده است.

وی با اشاره به اینکه محصول ما در صنایع داروسازی برای تولید نانودارو و واکسن، مکمل‌های غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد، افزود: این شرکت دانش بنیان برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت دو دستگاه جهت تولید نانوحامل‌های لیپیدی و پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی شده است. اولین دستگاه تولید شده مجموعه دانش بنیان ما نمونه آزمایشگاهی دستگاه است که در دانشگاه‌ها و ازمایشگاه‌ها استفاده می‌شود و قابلیت تولید نانوذرات با سایز کمتر از ۱۰۰ نانومتر با توزیع پراکندگی کم و درصد محصورسازی دارو بالا در حجم کمتر از ۴۰ میلی لیتر را فراهم می‌کند.

این دستگاه در فرایند تحقیق و توسعه دارو‌های جدید و تست‌های سلولی و حیوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از طی مراحل آزمایشگاهی و تحقیقاتی فرمولاسیون نهایی نانوحامل‌ها میتواند در حجم بالا و کیفیت مورد نیاز با دستگاه صنعتی تولید شده در مجموعه ما تهیه شود.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه در جدیدترین به روزرسانی محصولمان دو قابلیت جدید را به آن اضافه کرده‌ایم که آن را در جهان رقابتی می‌کند، گفت: ما تراشه اصلی مخلوط محلول‌های دارویی را از جنس فلز انتخاب کردیم تا بتوان نانوذرات با جنس‌های مختلف را در آن سنتز کرد. همچنین قابلیت گرم کردن تراشه و سرنگ‌های حاوی محلول‌های دارویی را به محصول جدید اضافه کرده‌ایم تا بتوان از آن برای تولید انواع محصولات استفاده کرد.

موسوی شائق با اشاره به اینکه این محصول با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده است، گفت: دانش فنی ساخت این محصول در کشور برای اولین بار در شرکت ما ایجاد شد. دانش فنی تولید این محصول پیش از این تنها در اختیار یک شرکت کانادایی و چند کشور اروپایی بود و ما تنها تولید کننده دستگاه در آسیا بودیم.

وی گفت: در حال حاضر این دستاورد فناوران شرکت ما در حال صادرات به بازار‌های بین المللی است.