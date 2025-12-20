پخش زنده
رئیس جمهور در پیامی روز ملی قطر را به امیر، ملت و دولت این کشور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی به «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، روز ملی این کشور را به او، ملت و دولت این کشور تبریک گفت.
رئیس جمهور در این پیام نوشت: روابط تاریخی و پیوندهای سیاسی، فرهنگی و مردمی جمهوری اسلامی ایران با قطر، زمینه مناسبی برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه است.
آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرد: در پرتو عزم و اراده مقامات دو کشور، شاهد توسعه و تعمیق این روابط در همه زمینهها باشیم.