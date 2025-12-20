پخش زنده
بسیج تنها یک سازمان یا تشکیلات اداری نیست بلکه یک فرهنگ، تفکر و جریان زنده مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان استان اصفهان در آیین گردهمایی پیشکسوتان بسیج فرماندهان پایگاهها، حوزهها و ناحیه مقاومت شهرستان خمینیشهر گفت: حضرت امام (ره) بسیج را بنیان نهادند تا نظام اسلامی در برابر تهدیدها و چالشها بیمه شود و و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر تقویت و تداوم فرهنگ بسیجی تأکید داشتهاند.
سردار سرتیپ پاسدار مجتبی فدا افزود: بسیج دارای دو بعد سازمانی و غیرسازمانی است، بعد سازمانی آن شامل پایگاهها، حوزهها، نواحی مقاومت و گردانهاست، اما بعد غیرسازمانی بسیج، عقبه عظیم مردمی انقلاب را تشکیل میدهد که در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، رسانهای و اجتماعی نقشآفرینی میکنند.
وی گفت: بسیج شجره طیبه انقلاب اسلامی و ستون اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده و در همه مقاطع حساس، رمز شکست دشمنان این ملت به شمار میرود.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان استان اصفهان افزود:بسیج از ابتدای انقلاب در برقراری امنیت، مقابله با گروهکها، در دفاع مقدس، سازندگی، محرومیتزدایی، مقابله با جنگ نرم، حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و همچنین در بحران کرونا حضوری مؤثر، میدانی و تعیینکننده داشته است.
سردار فدا همچنین گفت: در دفاع مقدس دوازده روزه آمریکا عامل اصلی و رژیم صهیونیستی مجری توطئه بود، اما نتیجه چیزی جز تقویت انسجام ملی و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران نبود.
وی افزود: امروز مهمترین وظیفه نیروهای انقلابی، نخبگان، مسئولان و فعالان رسانهای، تبیین واقعیتها، بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و ذفاع مقدس دوازدهروزه، تقویت امید اجتماعی، افزایش تابآوری مردم و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.