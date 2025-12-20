به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش «میراث دیجیتال» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی گلناز گلصباحی، آرش نورآقایی و سید محسن میر به عنوان اعضای هیئت داوران آثار راه‌یافته به این بخش را داوری می‌کنند.

مدیریت بخش «میراث دیجیتال» چهارمین دوره این جشنواره را محمد یاری بر عهده دارد.

آثار راه‌یافته بخش «میراث دیجیتال» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی در دو زیرشاخه تولیدات دیجیتال و محتوای تعاملی و فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های هوشمند عبارتند از:

تولیدات دیجیتال و محتوای تعاملی شامل:

۱. کلیپ‌های ۳۶۰ درجه آثار موزه‌ای آستان قدس رضوی / مهدی کریمی

۲. اسطوره‌های ایرانی در قلمرو افزوده / زهرا عبادی

۳. بازسازی زیگورات چغازنبیل / امین حجاران

۴. بازسازی سه‌بعدی لباس ارخالق ساسانی / فرگل حقیقی

۵. مستندسازی دقیق کتیبه و نقش برجسته داریوش در بیستون با استفاده از فتوگرامتری / صامت اجرایی

۶. قدیمی‌ترین دانشگاه طب دنیا (مدرس ابن سینا) / مهری مصور

۷. دیحیتال‌سازی خانه تاریخی محمود سرتیپی اصفهان / داود ایزدی

۸. خوزستان کجا بریم؟ / علی شمس

۹. مستندنگاری سه‌بعدی بخشی از دژ ساسانی ایزدخواست/ فرهاد نیل‌زن و رضوان رستم‌نژاد

۱۰. بستان آزادی/ احسان سنایی‌راد

۱۱. مستندنگاری سه بعدی تاقبستان/ فرشاد صالحی

۱۲. بازسازی سه‌بعدی تندیس مصری داریوش بزرگ/ احمد الیاسی

۱۳. مدل‌سازی سه‌بعدی محوطه آبشار‌ها و آسیاب‌های شوشتر/ احمد ابراهیمی

۱۴. طلایه‌داران گردشگری ایران/ محمدحسین منتظرفرج

۱۵. موزیک جیگا/ احمد فیاض

۱۶. لوگوموشن عمارت ارثیه/ محمدعلی موذن‌نماز

۱۷. تور مجازی (آتشکده آدریان) / زنده‌یاد حمیدرضا درجاتی

۱۸. ایران سرزمین چشمه‌های بهشتی/ فاطمه میکاییل‌زاده

۱۹. مناطق دیدنی استان چهارمحال و بختیاری/ طوعه مهری

۲۰. هدیه‌ای برای فردا/ علیرضا پورشکوری

۲۱. معرفی روستای جهانی سهیلی/ محمدمحسن جوهری

۲۲. آوای سیمرغ (افسانه‌های کهن دیار) / مهرداد آقاطیب

۲۳. قلاب/ نعیمه محمودی

۲۴. سفر در زمان/ نسرین شهابی

۲۵. حماسه‌سازان سرزمین آریا/ محیا آدم عارف

۲۶. ارگ بم/ میثم تاج‌آبادی

۲۷. حرم شهر/ حمیدرضا محروقی

۲۸. ایران جاودان/ بابک برهانی

فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های هوشمند شامل:

۱. بهشت‌وار/ سهیل تمیز

۲. رسانه گردشگری و فرهنگی خوزستان / ابوالفضل مهدی‌پور

۳. سامانه‌های تعاملی آموزشی موزه‌ای برای کودکان و نوجوانان / مهدی کریمی

۴. طراحی سامانه راهنمای هوشمند بازدیدکنندگان موزه‌ها - آی بیکن / مهدی کریمی

۵. پلتفرم گردشگری بوشهرسیتی / مهدی‌رضا قاسمی‌زاده

۶. میراث‌جو / محمدامین پناهی خفری

۷. میراث‌یاب هوشمند خوزستان (بهینه‌سازی مسیر‌های گردشگری میراث‌فرهنگی با هوش مصنوعی) / شقایق باقریان

۸. صفحه اینستاگرامی میثاقیان / مهرداد میثاقیان

۹. بازی دفتین (فرش ایرانی) / مهدی رزاقی‌ها

۱۰. اپلیکیشن کاوش / علیرضا یزدانی سنگری

۱۱. سیستم دیجیتالی راهنمای صوتی موزه آذربایجان / سعید علیزاده

۱۲. وب‌سایت روستای ژیوار / لیلا کیانی

۱۳. صفحه اینستاگرامی نیمروز / شایان ریحانی

۱۴. صفحه اینستاگرامی عشایر قشقایی / بهمن مردانلو

۱۵. ان اف تی باشکوه‌ترین شهر باستانی / میثم کشاورز

۱۶. صفحه اینستاگرامی لهراسبی / خشایار لهراسبی

۱۷. بازی اندروید نگین کویر / محمدعلی شیوخی

۱۸. شبکه‌های اجتماعی ایران باستان (محوطه عصر مفرغی شهداد) / مهران علیجانی

۱۹. بازی بیست خانه‌ای شهر سوخته / حسین مرادی

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» دی ماه به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.