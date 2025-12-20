تکمیل مرحله نخست کتابخانه مرکزی بویین میاندشت به ۶ و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان بویین میاندشت در نشست تخصصی امور کتابخانه‌های شهرستان بویین میاندشت گفت: کتابخانه مرکزی شهرستان بویین میاندشت با زیربنای ۹۰۰ مترمربع تاکنون با ۴ میلیارد تومان هزینه به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.

محمود درویشی افزود: در نشست تخصصی امور کتابخانه‌های شهرستان بویین میاندشت مقرر شد مرحله نخست طرح کتابخانه مرکزی شهرستان تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد و بخش دوم و بخش فوقانی آن نیز تا اردیبهشت سال ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.