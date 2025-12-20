به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری برنج قاچاق در یک انباری گفت: ماموران در بازرسی از این انبار هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی با اعلام اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص صاحب انبار ۵۱ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.