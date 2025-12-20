به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المنار، نخست وزیر مصر در سومین سفر مقامات این کشور به لبنان در کمتر از دو ماه، وارد بیروت شد و بر حمایت همه جانبه کشورش از لبنان تأکید کرد.

در سومین سفر یک مقام مصری به لبنان، در طول کمتر از دو ماه، مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر وارد بیروت شد. وی در این سفر بر حمایت کامل و همه جانبه مصر از لبنان تأکید کرد. وی دیدار خود با مقامات لبنانی را از کاخ نخست وزیری آغاز کرد.

سلام نواف نخست وزیر لبنان گفت: از نقش مصر در حمایت از لبنان در زمینه تلاش برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در بخش‌هایی از جنوب عزیز و توقف اقدامات خصمانه مستمر اسرائیل و آزادی اسیرانمان کمال تشکر را داریم. همچنین باید از مصر به خاطر همراهی همیشگی با لبنان در مسیر خود برای اصلاحات و پایبندی دائمی به وحدت و حاکمیت لبنان در همه شرایط تشکر کنیم.

مصطفی مدبولی: مایلم تأکید کنم مصر به لبنان به عنوان پایه اصلی ثبات در مشرق عربی می‌نگرد. مصر از هیچ تلاشی برای ادامه پیگیری‌های مستمر خود برای پایان دادن به تنش‌ها دریغ نخواهد کرد.

مصر مجدد بر موضع ثابت خود در مخالفت با تجاوزات مکرر اسرائیل علیه اراضی لبنان و نیز اشغال بخش‌هایی از جنوب آن تأکید می‌کند و بر ضرورت عقب نشینی فوری و بدون شرط از همه اراضی لبنان و احترام به توافق توقف اقدامات خصمانه و نیز اجرای کامل و غیرگزینشی قطعنامه شورای امنیت اصرار دارد.

در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا، جوزف عون در گفت‌و‌گو با مهمان مصری خود تأکید کرد: لبنان بر نقش سیاسی مهم مصر در منطقه عربی و کمک آن در این مرحله دشوار حساب می‌کند.

نخست وزیر مصر هم خاطرنشان کرد: هدف از سفر او، انتقال پیام حمایت کامل مصر با همه توان و قدرت از رئیس جمهور، دولت و ملت لبنان در این مرحله حساسی است که در آن قرار دارند.

مدبولی از بعبدا به عین التینه رفت تا با نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار و درباره تحولات اوضاع عمومی در لبنان و منطقه و روابط دوجانبه بین لبنان و جمهوری عربی مصر گفت‌و‌گو کند.