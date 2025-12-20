پخش زنده
در مراسمی با حضور معاون فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی غلامعلی کاظمی به عنوان مدیر کل جدید تبلیغات اسلامی هرمزگان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه سازماندهی تا اقدام و کنشها و کارهای فرهنگی، تبلیغی در نهاد دین بر عهده سازمان تبلیغات است، گفت: یکی از این کارها برای توسعه مخاطب و در جنگ تبیینی رساندن پیام به جامعه بیشتری از مخاطبان و به میدان آوردن ظرفیت مردم برای تبیین اسلام ناب و محور این حرکت تولید محتوای متناسب و هم افزایی، همکاری و همراهی با شبکههای مردمی، دستگاهها و نهاد هاست.
حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت زمانی افزود: سازمان تبلیغات برنامه زندگی با آیهها را برای سه ماه پر برکت رجب، شعبان و رمضان دارد.
وی با اشاره به اینکه در این برنامه مردم برای حفظ آیات قرآنی تشویق میشوند، گفت: این برنامه در ماه رجب با عنوان فصل بندگی آغاز میشود و در اعتکاف میزبان نوجوانان هستیم.
معاون فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در عید مبعث به عنوان روز قرآن و ماه رمضان با هدف حفظ سی آیه قرآن به قله کار خود میرسیم.
پیش از این حجت الاسلام غلامحسین حقانی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان بود.
در این مراسم همچنین از زحمات میرنژاد دبیر جبهه فرهنگی استان قدردانی و فریدونی به عنوان دبیر جدید جبهه فرهنگی هرمزگان معرفی شد.