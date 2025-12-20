پخش زنده
امروز: -
سه کنگره ملی و بینالمللی طب اورژانس و تروما از ۲ تا ۵ دی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سه رویداد مهم علمی شامل هجدهمین کنگره سالانه انجمن علمی طب اورژانس ایران، چهارمین کنگره بینالمللی تازههای تروما و کنگره ملی پرستاری اورژانس در عصر تحول دیجیتال، بهصورت همزمان از دوم تا پنجم دیماه ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میشود.
این رویدادها با حضور اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزههای اورژانس، تروما، پرستاری و فوریتهای پزشکی، فرصتی برای تبادل دانش، ارائه آخرین دستاوردهای علمی و ارتقای مهارتهای تخصصی در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکنند.
دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: علاقمندان برای شرکت در این ۳ کنگره ملی به سامانههای ircme.ir و event.isem.ir مراجعه کنند.