پارک سردار شهید حاجیزاده در مراسمی در منطقه مسکونی نیروگاه دز افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه دز اظهار کرد: نامگذاری این مجموعه به نام سردار شهید حاجیزاده در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان کارکنان و خانوادههای آنان انجام شده است.
حمید صالحی افزود: این پارک با برخورداری از فضای سبز مطلوب و امکانات مناسب تفریحی، محیطی آرام، ایمن و مناسب برای استفاده خانوادهها فراهم کرده است.
وی ادامه داد: افتتاح این پارک گامی در راستای بهبود کیفیت زندگی کارکنان این مجموعه به شمار میرود.
شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در سال ۱۳۷۰ ثبت و تاسیس گردید. این شرکت در ۱۷ کیلومتری شرق اندیمشک و در منطقه حفاظت شده سد دز قرار دارد.