به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "صادق ضرونی "گفت: با اجرای طرح مبارزه با سارقان و کاهش جرایم و سرقت لوازم و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس، تیم عملیات کلانتری طی گشت زنی با چهره پوشیده حین پرسه زنی میان خودرو‌های پارک شده مشاهده کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران کلانتری برای بررسی موضوع به وی نزدیک شدند ولی متهم با رویت عوامل قصد فرار داشته که با هوشیاری پلیس قبل از فرار زمینگیر و دستگیر شد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی بدنی از متهم کلید و سوییچ خودرو‌های مختلف، کلید‌های مخصوص بازکردن قفل فرمان، آلات و ادوات مخصوص سرقت و همچنین یک خودروی سواری سرقتی که در اختیار متهم بود کشف و به همراه متهم به کلانتری انتقال داده شدند

وی افزود:متهم که ساعاتی قبل نیز بابت سرقت شکایت ثبت شده نیز داشته با شناسایی و شکایت شکات دیگر، برای ادامه روند قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ ضرونی به شهروندان توصیه کرد، عوامل انتظامی همواره در حال مبارزه با سارقان و مخلان امنیت جامعه میباشند. شهروندان نیز جهت تکمیل این روند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.