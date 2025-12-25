مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، از تأمین و توزیع ۱۸ هزار تن کود کشاورزی از نوع اوره در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛عبدالحسین ادیبان گفت:این مقدار کود بر اساس برش کودی بهاره و بر مبنای ابلاغ سازمان جهاد کشاورزی استان، بین کارگزاران منتخب در شهرستان‌های استان زنجان در آذر ماه امسال توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان تأکید کرد : با توجه به اهمیت حیاتی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و اقتصادی کشور، تأمین به موقع و کافی نهاده‌های اساسی، به‌ویژه کود اوره، در اولویت قرار دارد؛ زیرا این کود نقش اساسی در رشد و نمو محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

توزیع این محموله ۱۸ هزار تنی کود اوره از طریق حواله الکترونیکی و توسط کارگزاران و عاملین فروش مجاز شرکت در سراسر استان به دست کشاورزان خواهد رسید.