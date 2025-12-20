به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هپکو اراک که پس از گذشت ۸ هفته در هفته‌های هفتم و هشتم در دو دیدار متوالی پیروز از زمین مسابقه خارج شده، هم اکنون با ۵ امتیاز خود را تا رده هفتم جدول بالا کشیده است و در نبرد خانگی مقابل مس صدرنشین برای ثبت سومین پیروزی فصل خود، کار سختی را خواهد داشت.

در آنسوی میدان، مس کرمان که با ۱۴ امتیاز بر صدر جدول تکیه زده است، چشم به برتری در این دیدار دارد تا با کسب امتیاز از این مسابقه و با توجه به استراحت تیم دوم جدول، استقلال کازرون، فاصله خود را با این تیم افزایش دهد.

مسابقه تیم‌های اراک و مس کرمان از ساعت ۱۵ یکشنبه ۳۰ آذر ماه در سالن اختصاصی این باشگاه واقع در کوی صنعتی اراک برگزار می‌شود.