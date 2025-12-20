حدود ۷۰۰ نفر مسافر گرفتار در برف از جمله تعدادی زائر عراقی در مساجد، حسینیه ها و بقعه مطهر امامزاده سیدمحمد علوی بخش احمدآباد مشهد اسکان داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد از روند برف‌ روبی و عملکرد مدیریت بحران و اماکن پیش بینی شده برای اسکان مسافران در راه مانده در شهر ملک آباد بازدید کرد.

سیدحسن حسینی در این بازدید، بر ادامه یافتن آماده‌ باش نیروها، تسریع در عملیات برف‌ روبی و لزوم هماهنگی مستمر اعضای ستاد بحران تا عادی شدن شرایط تأکید کرد.

رئیس ستاد مدیریت بحران بخش احمدآباد هم در حاشیه این بازدید گفت: در دو شب گذشته حدود ۷۰۰ نفر در مکان‌ های پیش بینی شده در شهر ملک آباد و مساجد و حسینیه های مسیر و بقعه مطهر امامزاده سید محمد علوی اسکان یافتند و پذیرایی شدند.

علی مهدویان افزود: تعدادی از زائران اسکان یافته در محل های یاد شده از شهر بصره کشور عراق بودند.