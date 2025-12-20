طرح نظارت و بازرسی از اصناف لرستان با تمرکز بر کنترل قیمت مرغ و انواع خشکبار و تنقلات در استان اجرا شد.



به‌ گزارش



به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد: با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار استان، بازرسی و نظارت بر اصناف لرستان با تمرکز بر کنترل قیمت مرغ و انواع خشکبار و تنقلات انجام شد.

در این طرح تیم‌های بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان ، کنترل قیمت مرغ و همچنین بررسی نرخ انواع خشکبار و تنقلات در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در اجرای این طرح نظارتی هشت واحد صنفی در حرم آباد مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، یک مورد تخلف محرز شناسایی و پرونده مربوطه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

مسئولان سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کردند:طرح‌های نظارتی و کنترلی با جدیت و به‌صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت تا ثبات بازار حفظ شده و حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کامل صیانت شود.