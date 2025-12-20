پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: در چهار سال گذشته بیش از ۲۵۰ پروژه در حوزههای ورزش و حوزه در استان به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنیتمیم اظهار کرد: مردم از حرف مسئولان خستهاند و خواستار خروجی و عمل هستند.
وی افزود: در چهار سال گذشته با تلاش همکاران، بیش از ۲۵۰ پروژه ورزشی و جوانان به بهرهبرداری رسیده یا تا پایان سال افتتاح خواهد شد؛ پروژههایی که برخی از آنها بیش از ۱۵ سال بر زمین مانده بودند، از جمله استخرهای رامشیر، هندیجان، آغاجری، سوسنگرد و شوش دانیال، چندین زمین چمن مصنوعی و طبیعی و سالنهای ورزشی. همچنین پنج خانه جوان در شهرستانهای شوشتر، دزفول، اندیمشک، هویزه و مسجدسلیمان آماده بهرهبرداری هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به موفقیتهای ورزشی استان گفت: تا پیش از المپیک پاریس، ورزشکاران خوزستان تنها دو مدال المپیک کسب کرده بودند؛ یک مدال نصیر شلال در لندن و یک مدال سعید عبدالعلی در ریو. اما در المپیک پاریس سه مدال شامل یک طلا، یک نقره و یک برنز به دست آمد که بیش از کل تاریخ ورزش استان است.
وی ابتکار برگزاری جشنواره زیستمحیطی را الگویی ارزشمند دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر آموزش حفاظت از محیط زیست، شور و نشاط اجتماعی را نیز به همراه دارد. بنیتمیم تأکید کرد: با همکاری اداره کل محیط زیست و هیئت بسکتبال، این حرکت میتواند در سطح استان تکرار شود و الگویی برای سایر استانها باشد.