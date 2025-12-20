پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف بیش از هزار قلم انواع لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی قاچاق خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار " مهدی افشاری" گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در خیابان خیام شمالی تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع مینماید.
وی افزود: ماموران این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالا بوده که کالاها در سامانهها ثبت نگردیده و مشاهده مینمایند مقادیر انبوهی کالای خارجی در محل دپو که در استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته میباشد و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی میباشد.
این مقام انتظامی گفت: کالاها شامل یک هزار و ۱۴۶ قلم انواع لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی کشف، پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.
این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.