به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ طرح سیستم‌های هوشمند داوری رزمی با مدیریت فنی لیلا کشاورزی جوان نخبه استان فارس در نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از میان ۶۷۵ تیم شرکت‌کننده مقام سوم بخش کسب‌وکار‌های نوپا را کسب کرد.

در بخش کسب‌وکار‌های نوپا، طرح سیستم‌های هوشمند داوری در رشته‌های رزمی که با مدیریت هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و مدیریت فنی لیلا کشاورزی از استان فارس ارائه شد، جایگاه سوم را به دست آورد.

لیلا کشاورزی تکواندوکار و نخبه جوان کشور نقش کلیدی در توسعه فنی این پروژه ایفا کرده است. این جشنواره سالانه با هدف حمایت از ایده‌پردازان جوان و ترویج کارآفرینی در دو بخش ایده‌پردازان و تیم‌های استارتاپی برگزار می‌شود و در این دوره ۶۷۵ تیم مختلف به رقابت پرداختند.