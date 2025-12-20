پخش زنده
امروز: -
مطابق آمارهای منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، واردات فولاد به ایران از ابتدای امسال تا پایان آبانماه کاهش ۳۶ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار واردات هشت ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد.
بر اساس این آمار و با وجود کاهش واردات، نزدیک به ۶۵۰ میلیون دلار انواع محصولات فولادی به کشور وارد شده است.
روند نزولی واردات در محصولات زنجیره آهن و فولاد طی هشتماهه امسال کاملاً مشهود است. واردات محصولات فولادی به کشور که بیش از ۹۳ درصد آن ورقهای فولادی بوده است، ۴۲ درصد در حجم و ۳۶ درصد در ارزش کاهش یافته است.