به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این رویداد ۶۳ رئیس مرکز خدمات کشاورزی از سراسر استان حضور داشتند و در یک هم‌اندیشی به ارائه دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود عملکرد کشاورزی استان پرداختند.

صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه امنیت غذایی نقش مهمی در آرامش جامعه دارد گفت: سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان تولید می‌شود که با مدیریت منابع و بهره وری تا دو برابر قابل افزایش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با بیان اینکه اراضی کشاورزی حتی بدون کشت محصول نباید تغییر کاربری داده شوند، گفت: برای بقای کشور به زمین کشاورزی نیاز داریم و اراضی ارزشمند گیلان باید باقی بمانند.