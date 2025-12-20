به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رسانه های انگلیسی مدعی شدند، محمد صلاح قبل از حضور در اردوی تیم ملی فوتبال مصر پیش از آغاز جام ملت های آفریقا، از هم‌تیمی‌هایش در لیورپول عذرخواهی کرده و به احتمال حضورش در لیورپول قوت بخشید. پس از تنش میان صلاح و آرنه اشلوت سرمربی لیورپول، شایعات جدایی ستاره مصری قوت گرفته بود. حتی تیم های عربستانی منتظر جدایی این بازیکن از جمع قرمزهای آنفیلد بودن که برای جذبش اقدام کنند اما ظاهرا او قصد ادامه بازی در لیورپول را دارد. این چندمین بار است که صلاح به درخواست جذب تیم های عربستانی پاسخ منفی می دهد.صلاح تا پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ با لیورپول قرارداد دارد.