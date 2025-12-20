شب یلدا که در ایران به‌عنوان طولانی‌ترین شب سال شناخته می‌شود، امسال در مالزی نیز گرامی داشته شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران میزبان جمعی از سفرا، دیپلمات‌ها، اندیشمندان و اصحاب رسانه مالزیایی در قالب مراسمی فرهنگی و صمیمی بود.

میهمانان این برنامه ضمن آشنایی با آیین‌ها و سنت‌های یلدایی، از نزدیک با جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر ایرانی آشنا شدند.

اجرای موسیقی سنتی گروه موسیقی «آوای ملل» از ایران، قرائت اشعاری از حافظ شیرازی و گفت‌وگوی فرهنگی میان حاضران، از بخش‌های مختلف این مراسم بود.

برگزار کنندگان این رویداد، هدف از برپایی آن را گسترش شناخت متقابل فرهنگی و تقویت روابط دوستانه میان ایران و مالزی عنوان کردند.

این مراسم فرصتی فراهم کرد تا شب یلدا به‌عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی در فضایی بین‌المللی معرفی شود و زمینه‌ای برای تعامل و هم‌افزایی فرهنگی میان دو کشور ایجاد کند.