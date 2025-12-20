به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این رزمایش، سنجش میزان آمادگی نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان، ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌ها، بررسی نحوه هماهنگی و اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی و تمرین مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش برف، کولاک، یخبندان و انسداد محور‌های مواصلاتی مورد توجه قرار گرفت.

این رزمایش با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان در راستای اجرای طرح زمستانه و با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش آمادگی عملیاتی و ایجاد آرامش عمومی برای شهروندان و مسافران برگزار شد.