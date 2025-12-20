استاندار هرمزگان در ارتباط زنده تلفنی با خبر نیمروزی گفت: با توجه به بی نظیر بودن بارش‌های استان عملیات پیشگیری از بحران و پاسخ به بحران به شایستگی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزخلیج فارس، محمد آشوری افزود: کار اسکان ۱۱۴ خانوار روستای مهرگی شهرستان سیریک و ۵۶ خانوار روستای نگر شهرستان جاسک انجام شده و کار رساندن غذا و پتو و تامین دیگر نیازمندی‌های آسیب دیدگان با همکاری فرمانداری‌های این دو شهرستان شرقی استان همچنان ادامه دارد.

استاندار هرمزگان گفت: ستاد مدیریت بحران استان با همکاری جمعیت هلال احمر، بسیج، همه دستگاه‌های مسئول و خدمت رسان و نیرو‌های مسلح مستقر در هرمزگان برای ادامه یاری رسانی به مردم در حالت آماده باش هستند.

محمد آشوری عبور از بحران بی آبی را نتیجه باران‌های ۴ روز گذشته اعلام کرد و گفت: هم اینک همه سد‌های هرمزگان پرآب شده‌اند و خطر خشکیدگی سد‌ها که هرمزگان را تا پیش از بارندگی‌ها تهدید می‌کردف هم اینک برطرف شده است.

استاندار هرمزگان عملیات امداد، پیشگیری و پاسخ به بحران را در هرمزگان مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به پیگیری‌های مداوم وزیر کشور کار ارزیابی خسارت‌های سیلاب در استان هم از امروز آغاز شده که نتیجه آن به اطلاع همگان می‌رسد.

محمد آشوری افزود: پیش بینی‌ها برای چگونگی جبران خسارت دیدگان از سیلاب نیز انجام شده است.