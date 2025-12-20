پخش زنده
نخستین جشنواره زیست محیطی خوزستان با استقبال علاقمندان در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نخستین جشنواره محیطزیستی بسکتبال دختران خوزستان با حضور علاقهمندان به بسکتبال از اقصی نقاط خوزستان برگزار شد.
اجرای نمایش آموزنده محیطزیستی، اجرای موسیقی شاد، اهدای کتابهای محیط زیستی، اهدای جوایز ویژه به کودکان و خانوادههای شرکت کننده در مسابقه، برگزاری مسابقه محیطزیستی ویژه کودکان و خانوادهها، رژه بازیکنان، اهدا لوح سپاس و تندیس جشنواره به بازیکنان شرکت کننده، اجرای عروسکهای محیط زیستی از آیتمهای این مراسم باشکوه بود.
مدیران ارشد اجرایی دستگاههای اجرایی ادارهکل ورزش و جوانان استان خوزستان، سازمان محیط زیست خوزستان و ادارهکل آموزش استان خوزستان بهعنوان مهمانان ویژه رونق بخش این جشنواره بودند.
همچنین زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان، غلامرضا رحیمی قهرمان پرافتخار پارالمپیک خوزستان، مبینا برهی و پریا مهرمند ملی پوشان پرافتخار خوزستان در این رویداد به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.
این جشنواره باشکوه با حضور ۲۱ تیم مینی بسکتبال دختران خوزستان برای اولین بار با عنوان جشنواره محیط زیستی این رشته ورزشی در استان برگزار شد.