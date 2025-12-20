دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: با پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و همکاری و تعامل مناسب دستگاه‌های ذیربط در ۶ ماهه نخست سال جاری، از بیش از ۹۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف به عمل آمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با تأکید بر اجرای مؤثر و به موقع احکام مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی، افزود: یکی از تکالیف بار شده بر مدعی العموم از حیث پیگیری حقوق عامه، اهتمام ویژه نسبت به پیگیری نحوه اجرای احکام مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است و این تکلیف به منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تخریب محیط زیست در چارچوب وظایف قانونی دادستان الزامی و غیرقابل اغماض است.

درودگر افزود: مواردی از احکام صادره درباره رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع و قمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده‌اند در دستور کار این شورا قرار دارد تا هر چه زودتر با آماده سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه‌های مسئول اجرا شوند و هیچ حکم اجرا نشده‌ای در این حوزه باقی نماند.

وی گفت: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در استان باید به صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد، احکام قطعی بر پر و مسلوب المنفعه شدن تعداد ۲۳ حلقه چاه غیر مجاز در اراک و ۲۸ چاه غیرمجاز در حوزه‌های قضائی دیگر استان صادر شده که مقرر شد تا پایان سال جاری نسبت به اجرای همه این احکام اقدام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: در کنار شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه قضائی استان نیز که طبق قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم را دارد، با جدیت بر اجرای تصمیمات شورا نظارت و با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی برخورد خواهد کرد.