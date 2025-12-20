پخش زنده
رئیس پژوهشکده حج و زیارت با تبیین ۱۴ محور راهبردی، بر فعالیتهای پژوهشی این مجموعه، و نقشآفرینی علمی پژوهشکده در پاسخ به نیازهای اجرایی، فرهنگی و تمدنی حج و زیارت و حرکت هدفمند پژوهشها متناسب با مسائل نوپدید و بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین مهدی رستمنژاد رئیس پژوهشکده حج و زیارت، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، محورهای راهبردی فعالیتهای پژوهشی این مجموعه را تشریح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی رستمنژاد با اشاره به ضرورت دیدهشدن دستاوردهای علمی سازمان حج، پیشنهاد کرد تازههای نشر پژوهشکده بهصورت دائمی در ورودی ساختمان بعثه و سازمان حج و زیارت در تهران در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.
وی همچنین از ارائه گزارش عملکرد ۳۳ ساله پژوهشکده حج و زیارت در نشست خبری ویژه رسانهها خبر داد.
رئیس پژوهشکده حج و زیارت در ادامه، ۱۴ محور راهبردی فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده سازمان حج را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. حضور نقشآفرین و اثرگذار پژوهشکده در تهیه و تنظیم پیوستهای فرهنگی مورد نیاز بدنه اجرایی و مدیریتی حج؛
۲. بهروزکردن مستمر موضوعشناسی پژوهش و جهتدهی به تدوین پایاننامهها، کتابها و پژوهشهای حوزوی؛
۳. شناسایی، جهتدهی، تربیت و معرفی پژوهشگران نخبه در حوزه حج و حمایت هدفمند از آنان؛
۴. طراحی نقشه جامع پژوهشی (درختواره پژوهشی حج) و تقسیم و توزیع متناسب کارهای پژوهشی در مراکز همسو؛
۵. ارتباط مؤثر با روحانیون، مدیران و کارگزاران حج برای شناسایی نیازها و دغدغههای نسل امروز و تولید محتوای متناسب با سطوح مختلف مخاطبان؛
۶. تعامل پایدار با وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم برای همکاری در تدوین دروس، بهویژه با محور پاسخ به شبهات مرتبط با حج و زیارت؛
۷. بهرهگیری علمی، فراگیر و هوشمندانه از ابزارهای هوش مصنوعی با پرهیز از افراط و تفریط؛
۸. توجه ویژه و پررنگ به ترجمه آثار پژوهشی به زبانهای زنده دنیا؛
۹. توجه همزمان به نیازهای علمی عرصه بینالملل و تأمین نیازهای جامعه هدف داخلی؛
۱۰. توسعه و تعمیق پژوهشها در حوزه مسائل نوپدید و نوین حج و زیارت، بهویژه موضوع اربعین؛
۱۱. تقویت رویکرد مقارنهای در پژوهشهای حج و زیارت؛
۱۲. توجه ویژه به رویکرد اجتهادی در محورهای پژوهشی و همراهی در تأمین پرونده علمی برای تدریس فقه معاصر در حوزههای علمیه؛
۱۳. حضور پررنگ در عرصه پژوهشهای بنیادی در کنار پاسخگویی به نیازهای توصیفی و ترویجی؛
۱۴. توسعه و تعمیق نگاه تمدنی به مقوله پژوهش در حوزه حج و زیارت.
وی در پایان با تأکید بر اینکه اجرای بخشی از این محورها آغاز شده است، اضافه کرد: برخی از این برنامهها نیازمند راهنمایی و همفکری نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت است تا پژوهشکده بتواند نقش اثرگذارتری در ارتقای دانش و معارف حج و زیارت ایفا کند.
در این مراسم همچنین نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت وظایف پژوهشکده حج و زیارت و تبیین ویژگیهای پژوهشگر موفق را تشریح کرد.
براساس این گزارش، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، با بیان اینکه مهمترین رسالت این مجموعه انجام پژوهشهای اثرگذار و ماندگار برای زائران حرمین شریفین است، گفت: از خداوند میخواهیم توفیق دهد تا پژوهشهایی که اثر آن در خدمترسانی به زائران باقی بماند و به اهداف متعالی نزدیکتر باشد، انجام شود.
وی با مرور ادوار فعالیت پژوهشکده حج و زیارت افزود: این پژوهشکده در تاریخ خود چند دوره را پشت سر گذاشته است؛ دوره راهاندازی، دوره تولید انبوه کتاب، دوره سوم که ناظر بر ضرورتها و شناخت نیازهای واقعی بود و اکنون نیز وارد دوره چهارم شدهایم که مرحلهای جدید و مبتنی بر نیازشناسی به شمار میرود.
* پژوهش اثرگذار و ماندگار، مهمترین کار پژوهشکده حج است
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، با تأکید بر اینکه پژوهش اثرگذار و ماندگار، مهمترین کار پژوهشکده است، تصریح کرد: هرچه پژوهشها ماندگارتر باشد، به اهداف اصلی خود نزدیکتر خواهیم شد و این ماندگاری بدون التزام پژوهشگر به اخلاق اسلامی محقق نمیشود.
حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به نمونههایی از پژوهشهای ماندگار علمای بزرگ، از جمله حجتالاسلام والمسلمین ریشهری و آیتالله مشکینی، گفت: پژوهشگر برای رسیدن به کار ماندگار باید متخلق به اخلاق اسلامی باشد.
وی اخلاص را نخستین صفت پژوهشگر دانست و افزود: تواضع و پرهیز از تکبر و غرور علمی، دوری از نامجویی، امانتداری، انصافمداری و نقد منصفانه، حفظ حرمت دیگران، چشمپوشی از ناهنجاریها و حتی کتمان برخی موفقیتها از دیگر ویژگیهای ضروری یک پژوهشگر است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه امروز بیش از گذشته نیازمند رصد و بررسی ساختارها و فعالیتهای حوزه حج و زیارت هستیم، ادامه داد: باید راههای جدیدی برای بهروز شدن فعالیتها کشف شود و در پژوهشها، دغدغهها و مشکلات واقعی جامعه مدنظر قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین نواب نیازشناسی را پایه تولید پژوهش دانست و گفت: شناخت و مطالعات کافی در هر موضوع، شرط لازم برای ورود به پژوهش است و تلاش برای به ثمر رساندن کار، بهویژه چاپ و انتشار نتایج، اهمیت ویژهای دارد.
وی با گرامیداشت یاد درگذشتگان عرصه پژوهش در پژوهشکده حج و زیارت، بهویژه آیت الله ریشهری، از خدمات علمی و پژوهشی آنان قدردانی کرد.