رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از ثبت دو جشنواره گردشگری این شهرستان در تقویم رسمی رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجاهد کرباسی گفت: اردکان به‌عنوان نخستین شهرستان استان یزد موفق شده است دو رویداد گردشگری را در این تقویم به ثبت برساند؛ اقدامی که نشان‌دهنده ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و مشارکت‌محور این شهرستان است.

وی افزود: جشنواره زردک خرانق که تاکنون سه دوره از آن در شهر تاریخی خرانق برگزار شده و همچنین جشنواره فرآورده‌های کنجدی اردکان که دو دوره از آن برگزار شده است، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی‌های لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل میراث فرهنگی استان یزد، در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان تصریح کرد: جشنواره زردک خرانق با محوریت یکی از محصولات شاخص کشاورزی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان اردکان دارد.

کرباسی ادامه داد: همچنین جشنواره فرآورده‌های کنجدی اردکان، با توجه به پیشینه این شهرستان در تولید محصولات کنجدی می‌تواند زمینه‌ساز برندسازی گردشگری خوراک در اردکان باشد.