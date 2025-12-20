پخش زنده
امروز: -
مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی اراک در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر اجرایی مسابقات گفت: این دوره از مسابقات در هشت محور جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سیاستهای داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، جغرافیایی، فناوری و دانشگاه از امروز آغاز به کار کرده است.
علیرضا دارابی با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۲۲ تیم و با برگزاری ۲۸ مسابقه به مدت یک هفته برگزار میشود، افزود: تقویت فرهنگ گفتوگو، تحمل عقیدهی تیم مخالف، تقویت روابطهای اجتماعی و فرهنگی از اهداف برگزاری این مسابقات است.