به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر اجرایی مسابقات گفت: این دوره از مسابقات در هشت محور جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سیاست‌های داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، جغرافیایی، فناوری و دانشگاه از امروز آغاز به کار کرده است.

علیرضا دارابی با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۲۲ تیم و با برگزاری ۲۸ مسابقه به مدت یک هفته برگزار می‌شود، افزود: تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، تحمل عقیده‌ی تیم مخالف، تقویت روابط‌های اجتماعی و فرهنگی از اهداف برگزاری این مسابقات است.