آغاز طرح انتظامی ترافیکی زمستان در البرز
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: طرح رزمایش انتظامی ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ از امروز با حضور ۹۶ گروه امدادی و خدمت رسان در محورهای مواصلاتی استان البرز آغاز و تا ۱۲ اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، سردارحمید هداوند در مراسم آغاز طرح رزمایش انتظامی ترافیکی زمستان سال ۱۴۰۴ بیان داشت: در اجرای این طرح ۹۶ گروه فعالیت خواهند داشت و در جادههای استان مستقر شدهاند تا امنیت را برقرار و به مسافران حادثه دیده امداد رسانی کنند.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر شاهد به دست آوردن رتبه برتر استان البرز در کاهش تصادفات جادهای بودهایم گفت: استان البرز به عنوان شاهراه اصلی حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده است.
وی برگزاری طرح رزمایش زمستانی را نشانگر وحدت و انسجام دستگاههای خدماتی جهت خدمت رسانی به مسافران محورهای مواصلاتی استان دانست و افزود: این طرح تا ۱۲ اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی گفت: نیروهای پلیس، آتش نشانی، فوریتهای پزشکی، امدادخودرو، راهداری و دیگر دستگاههای خدمات رسان تلاش میکنند در طول فصل زمستان شرایط خوبی را در جادهها فراهم کنند تا مسافران سفری ایمن را داشته باشند.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد:پلیس با تجهیزات کامل و بکارگیری نیروها در طول مسیر، امنیت محورهای مواصلاتی استان را رصد و تامین میکند.