احمدیان، راوی پیشکسوت دفاع مقدس در یادواره شهدای زرگرومحلات، شهدا را شناسنامه زنده ملت ایران و الگوی جامعه خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیستوچهارمین یادواره ۳۴ شهید والامقام شهر زرگرومحلات عصر روز گذشته با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان محلی، اقشار مختلف مردم و جوانان انقلابی در محل لالهآباد بابل برگزار شد.
این مراسم با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۸ ساله و شهدای بخش لالهآباد و با هدف تکریم مقام والای شهیدان و تبیین ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.
احمدیان، راوی برجسته و پیشکسوت هشت سال دفاع مقدس به عنوان سخنران اصلی این یادواره، با بیان خاطراتی ناب و تأثیرگذار، بر نقش بیبدیل شهدا در حفظ هویت و استقلال کشور تأکید کرد.
وی شهدا را «پلاک و هویت ملت» دانست و افزود: شهدا شناسنامههای زنده ملت ایران هستند و با خون پاک خود مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور را حفظ کردند و نام و هویت ایران اسلامی را در تاریخ ثبت نمودند.
احمدیان با اشاره به درسهای بزرگ ایستادگی، پایبندی به دین و ارزشهای اسلامی، فداکاری و از خودگذشتگی، شهدا را درمانگر دردهای اجتماعی و معنوی جامعه توصیف کرد و گفت: میراث گرانبهای شهدا آموزههایی است که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.