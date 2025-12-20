احمدیان، راوی پیشکسوت دفاع مقدس در یادواره شهدای زرگرومحلات، شهدا را شناسنامه زنده ملت ایران و الگوی جامعه خواند.

شهدا، پلاک و هویت ملت ایران

شهدا، پلاک و هویت ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست‌وچهارمین یادواره ۳۴ شهید والامقام شهر زرگرومحلات عصر روز گذشته با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی، اقشار مختلف مردم و جوانان انقلابی در محل لاله‌آباد بابل برگزار شد.

این مراسم با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۸ ساله و شهدای بخش لاله‌آباد و با هدف تکریم مقام والای شهیدان و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد.

احمدیان، راوی برجسته و پیشکسوت هشت سال دفاع مقدس به عنوان سخنران اصلی این یادواره، با بیان خاطراتی ناب و تأثیرگذار، بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ هویت و استقلال کشور تأکید کرد.

وی شهدا را «پلاک و هویت ملت» دانست و افزود: شهدا شناسنامه‌های زنده ملت ایران هستند و با خون پاک خود مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور را حفظ کردند و نام و هویت ایران اسلامی را در تاریخ ثبت نمودند.

احمدیان با اشاره به درس‌های بزرگ ایستادگی، پایبندی به دین و ارزش‌های اسلامی، فداکاری و از خودگذشتگی، شهدا را درمانگر دردهای اجتماعی و معنوی جامعه توصیف کرد و گفت: میراث گران‌بهای شهدا آموزه‌هایی است که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.