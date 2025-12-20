در آستانه شب یلدا، رزمایش کمک مؤمنانه با همت قرارگاه محرومیت‌زدایی در همدان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جانشین سپاه ناحیه همدان گفت: این رزمایش در دو بخش اجرا می‌شود که بخش نخست آن با عنوان طرح هم‌نفس، شامل تهیه و توزیع ۳۶ بسته سیسمونی با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت است.

سرهنگ مهدی کدخدا مرادی با بیان اینکه بخش دوم این رزمایش در قالب پویش «یلدای مهربانی» برگزار می‌شود افزود: در این مرحله ۳۵۰ بسته کمک معیشتی با همت بسیج سازندگی و بسیج جامعه زنان در حال بسته‌بندی و توزیع است.

او با اشاره به گستردگی این اقدام جهادی تصریح کرد: افزون بر این، بیش از هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی هم در محلات مختلف، به‌ویژه محلات کم‌برخوردار و حاشیه شهر، آماده و در حال توزیع میان خانواده‌های نیازمند است.

جانشین سپاه ناحیه همدان، هدف از اجرای این رزمایش را ترویج فرهنگ همدلی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار بیان کرد و از مشارکت گروه‌های جهادی و نیرو‌های بسیجی در اجرای این طرح قدردانی کرد.