به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمدرضا کریمی بر ضرورت جدی گرفتن استراحت در منزل توسط مبتلایان تاکید کرد و گفت: این اقدام به عنوان راهکار اصلی کاهش انتقال ویروس و جلوگیری از عوارض جدی بعدی مانند عفونت گوش و ریه اعلام شده است.

وی از افزایش شدت و سرعت همه‌گیری آنفلوانزا در سه هفته اخیر خبر داد و اشاره کرد که این استراحت باید حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب ادامه یابد تا زنجیره انتقال قطع شود.

کریمی همچنین بر رعایت بهداشت فردی از جمله شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک به ویژه در فضا‌های مسقف و پرخطر (کلاس، محل کار، اتوبوس، تاکسی و مراکز درمانی) و پرهیز از لمس صورت با دست‌های آلوده تاکید کرد.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: ویروس عمدتاً در فضا‌های بسته، مسقف و بدون تهویه (محل کار پرتراکم، کلاس‌های درس، وسایل نقلیه عمومی) منتقل می‌شود.

کریمی گفت: سالمندان، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و ضعف سیستم ایمنی، بیشتر در معرض خطر بستری یا مرگ قرار دارند.

وی توصیه کرد گروه‌های پرخطر برای کاهش شدت علائم و خطر مرگ‌ومیر، پیش از شیوع، واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: با بروز تب بالا، تنگی نفس و درد‌های عضلانی شدید، مراجعه فوری به پزشک الزامی است تا احتمال ابتلا به بیماری‌های جدی‌تر مانند آنفلوانزا یا کووید-۱۹ مورد بررسی قرار گیرد.