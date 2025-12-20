پخش زنده
امروز: -
طرح کمپوست تنکابن هماکنون با سرعت مطلوب در حال بهسازی لندفیل، توسعه سالن تخمیر و احداث خطوط گرانول و تصفیهخانه شیرابه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با دستور استاندار مازندران و پیگیری سازمان مدیریت پسماند استان، عملیات سندبلاست و رنگآمیزی استراکچرها و تجهیزات سالن پذیرش و تفکیک کارخانه تولید کمپوست تنکابن به پایان رسید و نصب تجهیزات واحد پردازش این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده انجام خواهد شد.
بر اساس برنامه زمانبندی، سایر اقدامات شامل بهسازی محل دفن قدیمی زباله، احداث لندفیل بهداشتی، توسعه سالن تخمیر، اورهال خط فاین، احداث خط گرانول و ساخت دو واحد تصفیهخانه شیرابه نیز در حال اجراست و با سرعت مطلوب پیش میرود.
این طرح که به عنوان یکی از طرحهای مهم مدیریت پسماند استان محسوب میشود، با هدف کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، بهبود فرآیند دفن و افزایش بازیافت زبالهها طراحی شده است و انتظار میرود تأثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت محیط زیست شهرستان تنکابن داشته باشد.