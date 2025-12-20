به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گفت: برنامه جشن چله در پارسه با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی و پیوند میراث ناملموس با میراث جهانی، در جایگاه نور و صدای تخت‌گاه تخت‌جمشید برگزار می‌شود.

محمدجواد جعفری افزود: این برنامه به مناسبت شب چله و هم‌زمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، صبح روز یکشنبه ۳۰ آذر از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

وی با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های فرهنگی ایرانیان گفت: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطه‌ای با پیشینه تاریخی تخت‌جمشید، می‌تواند به معرفی بهتر ارزش‌های فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گفت: اجرای این‌گونه رویداد‌های فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنت‌های ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.